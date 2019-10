Pachino, fuga di gas: divampa un incendio che distrugge 6 auto e 2 furgoni

Incendio questa notte a Pachino, in Via nuova. Coinvolte 6 automobili e 2 furgoni. Il fumo ha annerito anche le facciate degli edifici adiacenti.

Il rogo sarebbe divampato a causa di una fuga di gas da una conduttura del metano.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, riportando la situazione in sicurezza.