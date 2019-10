Siracusa, utilizzo fondo di riserva: il sindaco Italia al contrattacco

Non accetta lezioni da nessuno il sindaco, Francesco Italia, dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal gruppo consiliare Siracusa Protagonista sull'utilizzo delle risorse a disposizione nel fondo di riserva.

Il primo cittadino ribatte, annunciando anche la pubblicazione, nei prossimi giorni di tutti gli impegni di spesa dal fondo di riserva degli anni in cui gli attuali componenti di Siracusa protagonista sedevano in giunta.

"Il fondo di riserva nella mia disponibilità - scrive Italia - è stato usato nella stragrande maggioranza per interventi a favore della città, senza sprechi né favoritismi. Nel primo semestre del 2019 - aggiunge - posso dire con un certo orgoglio di avere destinato: 224 mila euro per le scuole, 176 mila per la viabilità, 98 mila per gli alloggi popolari, 25 mila per gli impianti sportivi, 17 mila per eventi e manifestazioni, 20 mila per gli uffici. Nel 2018 - prosegue - su una somma ereditata al momento del mio insediamento di 75 mila euro, il 52 percento è stato speso per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il 33,33 percento per le politiche culturali, il 13,33 percento per le politiche sociali e abitative, l’1,33 per cento per l’ufficio stampa".

Dopo va al contrattacco: "Se confrontiamo questi dati con l'utilizzo del fondo di riserva fatto nel 2011, con il Comune guidato dal centrodestra - afferma - su uno stanziamento iniziale di 350 mila euro, le spesse sono state: 160 mila euro per manifestazioni, 40 mila per servizio stampa, 46 mila per attività sportive, 10 mila euro per il cimitero e 93 mila euro per altri interventi”.