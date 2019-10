"Erdogan assassino", a Siracusa la manifestazione in solidarietà del popolo curdo

Un piccolo corteo è partito oggi pomeriggio dal Parco Robinson, a Siracusa, e ha sfilato fino in viale Zecchino, sotto la sede del consolato turco in favore del popolo curdo e contro il massacro che si sta consumando in Siria.

"Erdogan assassino", gridano i manifestanti. Attorno a loro ampio dispiegamento delle forze dell'Ordine: Guardia di Finanza, Digos, Municipale, Polizia e Carabinieri (questi ultimi due in tenuta antisommossa).

A dispetto di tutto ciò, però, la manifestazione è stata molto pacifica e anche poco partecipata, forse anche a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto in tutta la provincia siracusana