Sortino, cedono le strade: avviato l'iter per la richiesta dello stato di calamità naturale. FOTO E VIDEO

Una conta dei danni drammatica a Sortino dove è stata avviata la richiesta dello stato di calamità naturale. Qui, le strade provinciali non hanno retto alle forti piogge.

L’asfalto si è letteralmente sbriciolato sulla strada di contrada Manzo, dove insistono aziende, abitazioni e il canile municipale. In contrada Panzotta la strada è irraggiungibile con l’intero manto stradale divelto dalla pioggia. Frane sulla Strada per Pantalica con un masso che ostruisce la strada. Il ponte sul fiume Anapo è intransitabile per gli argini che non hanno tenuto ma il ponte ha comunque retto dopo i recenti lavori di pulizia. In numerose strade poderali hanno ceduto i muretti di contenimento e residenti e titolari di attività non riescono a rientrare nelle proprietà.