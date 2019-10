Maltempo, allagamenti e infiltrazioni negli ospedali di Avola, Noto e Siracusa: situazione rientrata

E' rientrato l'allarme allagamento all'ospedale di Avola, presa di mira dalla bomba d'acqua che nelle ultime ore ha messo in ginocchio la provincia aretusea.

L'allagamento si è verificato nell’area nord ovest dell’edificio, al di sotto del piano stradale, non accessibile al pubblico e deputata esclusivamente ad ospitare locali tecnici e per la manutenzione, dove è convogliata una massa d’acqua tale da non potere essere smaltita soltanto con i tradizionali sistemi di sollevamento, che hanno comunque funzionato perfettamente, in dotazione all’ospedale.

Inoltre, l’Ufficio tecnico aziendale ha eseguito una ricognizione in tutti gli ospedali della provincia. Nessun particolare problema è stato segnalato negli ospedali di Lentini ed Augusta, se non qualche infiltrazione d’acqua a Lentini e brevi interruzioni di energia elettrica, qualche infiltrazione dalla terrazza all’ospedale di Noto dove è già stato disposto un intervento sulle guaine, all’Umberto primo prontamente risolta l’entrata di acqua dai pozzetti nel reparto di radiologia.