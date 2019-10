Siracusa, una tavola da surf per attraversare la strada al Villaggio Miano: la denuncia di un cittadino. VIDEO

E' comica e tragica la particolare denuncia di un cittadino siracusano, residente al Villaggio Miano, che più volte ha girato dei video, diventati virali poi sui social, sulle condizioni del quartiere dopo i nubifragi. Anche oggi, a seguito del maltempo che ha messo in ginocchio la città, è arrivata puntuale la protesta con un video che diverte ma racconta anche una drammatica realtà. Acqua alle ginocchia e un fiume di fango in città diventa un'occasione per prendere la tavola da surf e denunciare le condizioni in cui versa la zona

Per vedere il video clicca QUI