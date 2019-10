L'assessore Grasso conferma: "1,2 mln di euro per il Libero Consorzio di Siracusa"

"Nessun bluff. La destinazione della somma di 1,2 mln di euro - assegnata al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali - non è mutata".

Così l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica della Regione Siciliana, Bernardette Grasso, interviene in merito alla destinazione delle somme per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che andranno anche a finanziare l'istituto Bartolo di Pachino, a rischio sfratto.

"Come chiaramente stabilito - dice - nel decreto di trasferimento delle somme, queste servono per “assicurare le funzioni essenziali” agli enti di area vasta siciliani: nel pieno rispetto delle finalità del capitolo, ho quindi dato direttive affinché venisse attribuita priorità al diritto allo studio e al pagamento degli affitti dei locali scolastici. Come già detto, ulteriori risorse per scuole, strade e investimenti saranno trasferite a Siracusa non appena verranno definite le ultime formalità richieste dai trasferimenti statali. É, però, chiaro ed evidente che il grave disavanzo in cui versa l’ente non è risolvibile tramite i trasferimenti che la Regione può effettuare ed effettuerà. Il governo regionale sta lavorando incessantemente, ma nessuna soluzione può prescindere da un confronto con lo Stato. Basta, quindi, con le futili polemiche, che sicuramente non giovano a Siracusa e ai suoi cittadini".