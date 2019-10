Siracusa, la deputata Cannata: "Danni a infrastrutture, aziende agricole e attività commerciali in tutta la provincia"

Danni a infrastrutture, aziende agricole e attività commerciali varie si registrano in tutta la provincia. E' un bilancio pesantissimo quello redatto a seguito del maltempo che nelle ultime ore ha messo in ginocchio tutta Siracusa e ha fatto anche una vittima.

Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalla deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, la quale lancia anche l'allarme: "tantissimi sono inoltre i danni registrati a Rosolini, con il campo sportivo impraticabile e abitazioni allegate, e a Pachino dove strade e muretti sono stati travolti da acqua e fango."

"Quanto ai danni, al momento non si ha contezza precisa – continua la componente della Commissione Attività produttive – il personale del dipartimento regionale di Protezione civile è già all’opera nelle zone colpite dai forti temporali per fare una prima ricognizione e dare supporto e assistenza alle amministrazioni e alle comunità. Adesso – conclude la deputata Rossana Cannata – è doveroso procedere con lo stato di calamità per cui il governo regionale è già al lavoro"