Siracusa, area ospedale: Baio (Pd) "La politica siracusana sembra voler lasciar fare alla giunta regionale"

Tante le stranezze sulla vicenda della scelta dell'area per il nuovo ospedale di Siracusa. A sostenerlo è Salvo baio, componente della Direzione provinciale del Pd, secondo il quale la prima stranezza è l'intervento dei parlamentari 5Stelle che danno una specie di aut aut per conto terzi al sindaco Italia.

"Il M5Stelle, che in Sicilia è all'opposizione, - scrive Baio - si fa portavoce delle intenzioni, neanche tanto nascoste, del governo regionale, parlando addirittura di una manciata di giorni entro cui decidere. La seconda stranezza - prosegue - è il silenzio del sindaco Italia che sull'istruttoria dei competenti uffici comunali continua a tacere, mentre dovrebbe indicare un termine entro il quale prevede di trasmettere le risultanze tecniche al Consiglio comunale, per gli adempimenti di competenza. La terza stranezza - aggiunge - è il silenzio del Consiglio comunale, in particolare dei gruppi di opposizione, i quali sembrano aver dimenticato l'intransigenza con cui rivendicavano le prerogative consiliari sulla scelta dell'area".

L'esponente del Pd siracusano esprime quindi tutte le sue perplessità: "Ho come l'impressione che la politica siracusana, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, preferisca spogliarsi del proprio ruolo lasciando fare alla giunta regionale. Un modo pilatesco per lavarsene la mani, non tenendo conto dell'affronto e della delegittimazione che ne deriverebbe per la più rappresentativa assemlea elettiva della città".