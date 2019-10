Siracusa, un cancello in ferro per nascondere lo spaccio: la Polizia lo abbatte e sequestra hashish, marijuana e cocaina. Un arresto

Hanno abbattuto un cancello di ferro con vetri a specchio davanti un portone, come un muro di protezione per nascondere l'attività di spaccio, in via Algeri 118, a Siracusa, gli agenti della Polizia di Stato insieme al Reparto Prevenzione Crimine ed alle unità cinofile di Catania.

L'operazione antidroga è scattata questa mattina, a seguito di indagini partite dallo scorso settembre, quando, proprio in quello stesso stabile, i poliziotti avevano rinvenuto e sequestrato hashish, marijuana e cocaina, oltre a centotrenta euro in banconote, un citofono senza fili e un bastone in legno.

Da quel momento, il portone utilizzato è stato sostituito con un cancello in ferro con pannelli in vetro a specchio e svariati chiavistelli di chiusura e, predisposto, con un foro con innestata una canaletta in plastica ed una apertura ricavata nella finestra sovrastante in plexiglass: un ingegnoso sistema per il passaggio delle banconote e/o della sostanza stupefacente, con lo scopo di proteggere l'attività di spaccio.

Ma non finisce qua. Le chiavi dell'opera in ferro non erano in possesso di tutti i condomini così, quest'ultimi per rientrare in casa, dovevano chiedere il permesso agli spacciatori per l'apertura del cancello.

Abbattuto il cancello, grazie anche all'aiuto dei Vigili del fuoco, è stato predisposto un controllo del territorio durante il quale è stato notato un giovane, poi identificato per Santo Di Maria, 18 anni che, all’arrivo dei poliziotti, avrebbe provato a darsi alla fuga per poi essere bloccato.

La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione del giovane, al secondo piano dello stesso stabile, ha permesso di rinvenire, all’interno di una cesta del bagno, 140 grammi di cocaina, suddivisi in oltre 200 dosi pronte allo spaccio, 70 grammi di marijuana anch’essa suddivisa in dosi, 6 grammi di hashish, oltre a 1137 euro in contanti e vari bilancini per la pesatura dello stupefacente.

Il 18enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto al carcere di Siracusa. E’ al vaglio degli investigatori la posizione di un altro giovane che si accompagnava all’arrestato, trovato in possesso di un bilancino di precisione e di materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Nella terrazza del palazzo sono stati rinvenuti, inoltre, altri involucri contenenti oltre 60 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish.