Augusta, ospedale Muscatello: nuovi locali per vaccinazione e igiene pubblica

Sono stati allocati nel padiglione distaccato “C”, dell’ospedale Muscatello di Augusta, l’Ambulatorio di Vaccinazione, gli Uffici e gli sportelli delle Unità Operative del Servizio di Igiene degli Alimenti e di Igiene degli ambienti di Vita quali Sian, Siav e Semp.

La scelta dell'Asp si deve ad ambienti ristrutturati e ammodernati, più idonei alla tipologia di utenti, con particolare riferimento ai bambini.

“La scelta della nuova destinazione per i servizi del Dipartimento di Prevenzione – spiega il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – risponde ai criteri per una migliore accoglienza degli utenti e, nel contempo, rientra tra gli interventi di riorganizzazione degli ambienti interni del presidio ospedaliero megarese e di istituzione di nuovi servizi per l’attuazione del più ampio progetto di sviluppo, fortemente voluto dalla Regione e dall’Assessorato regionale della Salute, che vede l’ospedale di Augusta Polo oncologico provinciale e sede del Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle patologie derivanti dall’amianto”.