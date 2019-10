Siracusa protagonista contro l'Amministrazione: " sul fondo di riserva, errata utilizzazione delle risorse comunali"

"Errata utilizzazione delle risorse comunali". Così il gruppo Siracusa Protagonista commenta l'utilizzo del fondo di riserva del sindaco.

"Il Fondo di Riserva - dicono i componenti di Siracusa protagonista - va utilizzato per le cose di estrema necessità quale poteva essere un contributo alla Caritas a favore dei più bisognosi e dei soggetti fragili, un contributo alle famiglie morose che venivano sfrattate, un contributo alle scuole, per esempio per il pallone tensostatico di Belvedere che, se fosse stato ricucito quando ancora era possibile, oggi non sarebbe ridotto a brandelli. - concludono - Il Fondo di Riserva, vorremmo ricordare al Sindaco, non serve per spettacoli e intrattenimento, ma per le emergenze, per combattere la povertà, per le scuole, non per dare contribuiti."