Siracusa, tracima il fiume Mortellaro: difficoltà nelle zone balneari

Continuano i disagi nel siracusano a causa del maltempo che si è abbattuto nelle ultime ora in tutta la provincia.

In zona Fontane Bianche ha tracimato il fiume Mortellaro che ha interrotto il collegamento della provinciale tra Siracusa e le zone balneari.

In città, invece, ancora difficoltà in particolare in viale Ermocrate.

La Protezione Civile Comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, in quanto le piogge hanno coinvolto un bacino imbrifero più ampio del semplice territorio politico di siracusa ed il terreno non ha ormai capacità di assorbimento.