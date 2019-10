Lentini, rapina a mano armata in un supermercato di via Francofonte

In due si sarebbero introdotti all'interno di un supermercato a Lentini, in via Francofonte, ieri sera, poco dopo le 21, con il volto travisato da passamontagna ed armati di pistola. Dopo aver minacciato il personale si sarebbero impossessati dell'incasso per poi darsi alla fuga.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Indagini in corso