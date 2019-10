Serie A1 maschile, domani il TC Match Ball Siracusa in campo a Forte dei Marmi

Giunge al giro di boa la prima parte del campionato di Serie A1 maschile di tennis. Per il TC Match Ball Siracusa, matricola che si sta comportando in maniera egregia nella massima divisione nazionale, seconda consecutiva trasferta. La formazione guidata dal capitano non giocatore Nico De Simone e in campo dal vice Lele Sammatrice domenica 27 sarà impegnata a difendere il primato del Girone 1 - detenuto in condominio con Crema - a Forte dei Marmi sul campo del quotato TC Italia.

In vista del delicato match di domani, sul campo di una formazione tra le più accreditate del girone che ha però accusato una doppia battuta a vuoto nelle prime due giornate e pertanto giocherà col coltello fra i denti, il TC Match Ball Siracusa ha svolto con l’usuale straordinario puntiglio un’intensa settimana di allenamenti utilizzando anche i campi al coperto per ricreare le condizioni che verosimilmente troverà in Toscana.