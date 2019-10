Assemblea delle imprese della sezione cemento calce e gesso di Confindustria Siracusa, il presidente è Leone La Ferla

Sono state rinnovate le cariche per il 2019/2021 durante l’assemblea delle aziende della sezione cemento calce e gesso di Confindustria Siracusa. Alla Presidenza è stato eletto Leone La Ferla (Leone La Ferla spa).

Vice presidente Giovanni Caire (Buzzi Unicem spa) e componente del consiglio di presidenza Vincenzo Di Domenico (Premix spa).

Nel corso dell’Assemblea si è discusso dell’estensione del perimetro della ZES a porzioni di territorio del Comune di Melilli attualmente non comprese.

“Chiederemo – ha commentato La Ferla – che vengano reinserite nel piano strategico della ZES alcune aree per insediamenti di piccole e medie imprese ingiustificatamente rimaste fuori dall’attuale perimetrazione”.