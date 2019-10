Maltempo, notte infernale tra Noto, Rosolini e Pachino: c'è un disperso, la sua auto ritrovata sulla SS 115. VIDEO

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta tra ieri sera e questa notte tra Noto, Rosolini e Pachino.

Gran lavoro per i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo 16 persone, un'altra è al momento dispersa. Si tratta di un agente della Polizia penitenziaria. La sua auto, una Dacia Sandero, è stata ritrovata sulla SS 115 in contrada Stafenna nei pressi di un centro demolizione veicoli. All'interno è stato ritrovato il suo telefonino.

Tantissime le strade allagate. Stanotte è stata chiusa al traffico la Sp 19. Traffico regolare adesso sull'autostrada.

Il video è di Alex Micieli