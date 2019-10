Siracusa, idenficato il cadavere trovato nelle acque del Porto piccolo: è un 66enne della provincia

Ha un nome e cognome il cadavere che a metà mattinata è stato ripescato dalle acque del Porto piccolo. E' un 66enne della provincia di Siracusa. I suoi familiari in questo momento sono in Questura per essere sentiti dagli investigatori della Squadra mobile, che hanno svolto le indagini per arrivare a identificare il corpo e per capire cosa sia accaduto. Con il loro aiuto si sta provando a ricostruire gli ultimi movimenti dell'uomo.

Dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona, appare sempre più probabile l'ipotesi del suicidio: si vede infatti l'uomo che si getta in mare, che riemerge un paio di volte e che per tre volte cerca quasi di scomparire sott'acqua.

Sono stati dei passanti a dare l'allarme e far giungere sul posto 118, Capitaneria di Porto e Polizia di Stato.