Siracusa, allerta meteo da rossa ad arancione: domani miglioramenti

Passa da rossa ad arancione l'allerta meteo per domani emessa dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale. Lieve miglioramento meteo quindi in provincia di Siracusa, ma non a Catania e Messina dove l'allerta rossa è stata riconfermata e dove le scuole resteranno chiuse anche domani.

Tutto regolare a Siracusa e provincia