Noto e Nardò, firmato il gemellaggio in nome della cultura

Firmato ieri, in terra pugliese, gemellaggio tra la città di Noto e Nardò, provincia di Lecce. Alla cerimonia, in rappresentanza del Comune di Noto, erano presenti il vicesindaco Frankie Terranova e l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Campisi, accolti dall’assessore al Turismo del Comune di Nardò Giulia Puglia.

Dal patto nasce una collaborazione futura tra le due città per fare leva sulla promozione turistica e l’organizzazione di iniziative che possano valorizzare i territori, puntando su arte, cultura, natura, storia ed enogastronomia.