Nel Trapanese, assenteismo al Comune: 5 misure cautelari

Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti di 5 dipendenti del Comune di Partanna, accusati di "assenteismo" e false attestazioni della propria presenza in servizio mediante timbratura badge. Le indagini della procura di Sciacca, condotte dai Carabinieri di Partanna, con il supporto dei militari di Castelvetrano, da settembre 2018 ad aprile 2019, con servizi di osservazione e pedinamento, svolti anche con strumentazioni tecniche, ovvero telecamere e Gps, hanno fatto emergere - sostengono - che i cinque indagati "hanno tratto in inganno l'amministrazione attestando falsamente la propria presenza in servizio mentre si allontanavano arbitrariamente e reiteratamente dal luogo di lavoro, in assenza di permesso o autorizzazione, al fine di dedicarsi ad attività personali del tutto estranee a quelle lavorative".