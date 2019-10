Roma, ragazzo ucciso: fermati due 21enni per concorso in omicidio

Sono stati fermati dopo l'interrogatorio in Questura i due ragazzi sospettati per la morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso due sere fa a Roma. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni e romani, sono accusati di concorso in omicidio. Uno in un'auto della polizia e l'altro dei carabinieri, sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.

Secondo una prima ricostruzione Luca Sacchi e la ragazza volevano acquistare droga ma poi le cose sono degenerate fino al tragico epilogo. Cosa questa dell'acquisto della droga, smentita seccamente dalla fidanzata del 24enne ucciso.

Sarebbe stata la mamma del ragazzo sospettato di avere ucciso con un colpo di pistola il 24enne ad essersi recata nella tarda serata di ieri in un commissariato accompagnata dall'altro figlio per comunicare il suoi sospetti. Da lì sono poi scattate le indagini dei carabinieri che con la polizia hanno poi bloccato i sospettati. A sparare sarebbe stato un incensurato, il complice avrebbe precedenti per droga.