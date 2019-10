Siracusa, sospesa per domani la raccolta dell'umido

E' stata sospesa per domani, sabato 26 ottobre, la raccolta dell’organico a causa di problemi con l’impianto di conferimento.

A darne notizia la Tekra, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Tekra in una nota precisa che "il disservizio, le cui motivazioni sono le stesse che hanno impedito il conferimento nelle scorse settimane, non è in alcun modo imputabile all’azienda."