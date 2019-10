Siracusa, scambi commerciali: accolta a Palazzo Vermexio una delegazione cinese

E' stata ricevuta, questa mattina, a Palazzo Vermexio, dal sindaco Francesco Italia una rappresentanza dell'”Associazione del popolo cinese per l'amicizia con paesi stranieri”. La delegazione era composta dal vice presidente dell'associazione, Song Jingwu, la vice direttrice in Europa, Yang Yngzi, e una componente dello staff europeo, Wang Zeyu. La delegazione in questi giorni sta incontrando anche degli imprenditori agricoli.

Song Jingwu ha spiegato che il mercato cinese è interessato all'importazione di prodotti dell'eccellenza agroalimentare, in particolare di olio di oliva, vino, arance rosse, limoni e patate per i quali ci sono vaste prospettive di mercato.

“È stato – ha detto il sindaco Italia – un incontro fruttuoso in cui sono stati affrontati temi reali. Abbiamo ipotizzato un percorso e una piattaforma di lavoro che possa portare in meno di un anno ad altri incontri per avviare concrete iniziative di scambi commerciali e culturali. L'interesse della per la Sicilia è un fatto reale testimoniato, negli ultimi mesi, dall'aumento di presenze nella nostra terra di imprenditori, studenti e turisti cinesi”.