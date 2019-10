Siracusa, trovato il corpo di un uomo nelle acque del Porto piccolo: non si esclude la pista del suicidio

Il corpo di un uomo è stato trovato, questa mattina, nelle acque del Porto piccolo a Siracusa. Ad avvistare il cadavere che galleggiava in acqua un passante, il quale avrebbe chiamato al 118 e da qui è stata allertata la sala operativa della Questura.

Secondo quanto ricostruito dagli Agenti, potrebbe trattarsi di un uomo tra i 50 e i 60 anni.

Sul posto oltre al 118 si trova anche la Squadra mobile e i Carabinieri.

Le indagini stanno procedendo grazie alla telecamere di videosorveglianza del circolo Lakkios che sono state recuperate e adesso sono al vaglio degli inquirenti.

Al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella del suicidio. Infatti, dalle prime indiscrezioni pare che nelle riprese video si veda un uomo che si getta in mare. Di questa ipotesi le forze dell'Ordine non hanno fornito nessuna conferma.