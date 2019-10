Siracusa, edilizia e sicurezza: Carnevale (Fillea Cgil) "Meno parole e più fatti"

Nell'ultimo anno e mezzo, 181 cantieri irregolari in 14 Comuni, a cui ha fatto seguito la regolarizzazione di 150 operai e l'emersione di 1,5 milioni di euro. Questi i numeri del comparto dell'edilizia in provincia di Siracusa, forniti da Salvo Carnevale, segretario provinciale della Fillea sull'operato sistema bilaterale edile.

"L'Osservatorio degli enti bilaterali in edilizia - scrive - sta facendo un lavoro straordinario, ma ovviamente insufficiente, rispetto al monumentale problema del lavoro nero e irregolare che condiziona anche i numeri legati agli infortuni. I dati Inail parlano chiarissimo; dal 2014 al 2018, il numero degli infortuni, il cui 35% proviene dal settore delle costruzioni, sono i seguenti: (2014: 2.347; 2015: 2.292; 2016: 2.460; 2017: 2.479; 2018: 2.464). Nei primi 8 mesi del 2019 vi è stato un aumento di 3 denunce di infortunio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (da 1576 a 1579) ed in considerazione del fatto che l'occupazione media in edilizia scende di circa l'8% annuo, il dato risulta ancora più drammatico".

Da qui una serie di richieste di interventi: "Serve l'istituzione della patente a punti per le aziende meritevoli e rispettose dei contratti; serve un piano straordinario di assunzioni di ispettori operanti sul territorio e serve un serio intervento sanzionatorio dal punto di vista civile e penale. Senza questi interventi saremo destinati a rimanere nell'ambito delle chiacchiere e delle stucchevoli dichiarazioni di convenienza".