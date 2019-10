Augusta, truffa dello specchietto ai danni di un anziano: denunciati due uomini

Sono stati sorpresi, dalla Polizia di Stato di Augusta, mentre perpetravano la truffa dello specchietto ai danni di un anziano vicino al lungomare Rossini.

I presunti autori sono due uomini rispettivamente di trentaquattro anni e di trentanove anni denunciati per truffa e per resistenza a pubblico ufficiale in quanto alla vista dei poliziotti, i due avrebbero tentato la fuga per essere poi inseguiti e bloccati