Augusta, irregolarità amministrative in esercizi commerciali: sospesa attività, sanzione di 3 mila euro

Controlli intensi da parte degli agenti della Polizia di Stato di Augusta in alcuni esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

In uno di questi sono state riscontrate delle carenze di carattere amministrativo e al titolare sono state elevate sanzioni per un totale di 3 mila euro. A suo carico emesso anche un provvedimento di sospensione dell’attività.