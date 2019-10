Siracusa, manutenzione straordinaria in via Lazio e interventi in altre vie cittadine: presto l'appalto

Lavori di manutenzione straordinaria in via Lazio e ripristino di marciapiedi, cigli stradali e pozzetti per la raccolta delle acque piovane. Il progetto del Comune è già pronto e nei prossimi giorni sarà redatta la gara d'appalto. Tutti i lavori saranno realizzati su progetti dell'Ufficio tecnico.

Ne danno notizia il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Coppa.

Lo stanziamento per via Lazio ammonta a circa 70 mila euro, 51 mila dei quali destinati alla realizzazione delle opere. L'intervento prevede la rimozione del manto esistente, la preparazione del sottofondo, la posa del nuova tappetino, oltre al livellamento dei tombini al nuovo piano. Infine è previsto il rifacimento della segnaletica stradale a terra e di quella verticale.