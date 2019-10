Siracusa, Giovani Musso eletto presidente della sezione imprenditori metalmeccanici ed installatori

Giovanni Musso, amministratore delegato della IREM Spa, è il nuovo Presidente della sezione imprenditori metalmeccanici ed installatori di Confindustria Siracusa per il biennio 2019-2021.

Vice Presidente è stata eletta Maria Pia Prestigiacomo (VED Srl) e componenti del consiglio di presidenza Roberto Bramanti (ISME Srl), Manuel Caschetto (SIRACUSANA ACCIAI Srl), Alfio Fazio (IFA Srl), Giovanni Norma (DEMONT Srl), Santo Sessa (SONIM Srl).

Tra i punti del programma di Musso la formazione dei lavoratori e la specializzazione tecnico-operativa su alcune qualifiche chiave che in questo momento risultano necessarie (saldatori, manutentori, tubisti, etc).

“E’ urgente – ha detto il neo Presidente – avviare con istituzioni scolastiche, strutture pubbliche come il Ciapi e organizzazioni private una maggiore qualificazione dei nostri giovani orientata a coprire le esigenze delle imprese che vogliono crescere anche all’estero attraverso un processo di internazionalizzazione”.

Altro argomento importante le relazioni industriali. “Occorre portare avanti un dialogo costruttivo con le grandi aziende committenti della nostra zona industriale – ha detto Musso – approfondendo la struttura normativa dei contratti di appalto, cercando una maggiore condivisione sugli obiettivi, migliorando, in maniera concertata con le nostre aziende del polo industriale, il grado di soddisfazione per entrambe le parti, committenti ed appaltatori”.