L'Ortigia in vasca domani a Savona

E' già a Savona l'Ortigia per il match di domani pomeriggio (ore 15, diretta streaming su Waterpolo Channel) quando sfiderà i forti padroni di casa allenati da Alberto Angelini.

I liguri, che si sono rinforzati molto sul mercato, sono un ostacolo duro da superare, malgrado al momento si trovino a metà classifica, staccati di cinque punti dal terzetto di testa, composto da Ortigia, Recco e Brescia. Per gli uomini di Piccardo, che saranno privi di Cassia, infortunatosi nel finale del derby, sarà un test molto importante, in una settimana di fuoco che culminerà nell'andata dei quarti di Euro Cup, in programma mercoledì 30 ottobre (ore 15) a Siracusa.

"Sarà una gara difficilissima – esordisce il tecnico dell'Ortigia Stefano Piccardo -. Il Savona ha valori importanti ed è sul nostro stesso livello. Dovremo giocare bene fisicamente, perché saranno molto aggressivi proprio sul piano fisico, e poi dovremo stare attenti ad alcune loro soluzioni molto interessanti. Hanno due esterni fortissimi: oltre a Campopiano, ci sono Molina e Rizzo, due giocatori di altissimo livello, e il montenegrino Viskovic, che a mio avviso è molto bravo. Sugli esterni bisognerà prestare molta attenzione ai loro giocatori di tiro. Quest'ultimo aspetto sarà estremamente importante"