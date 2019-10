Presentati a Sofia i risultati delle ricerche nelle grotte Monello di Siracusa e Villasmundo

Sono state illustrate nel corso del “5th International congress on Biodiversity: Taxonomy, Speciation and Euro-Mediterranean Biodiversity”, a Sofia, in Bulgaria, le ricerche sulla fauna invertebrata condotta all’interno delle grotte Villasmundo e Monello di Siracusa presenti, rispettivamente, nelle riserve naturali integrali “Complesso Speleologico Villasmundo - S. Alfio” e “Grotta Monello” gestite dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania.

Le attività hanno portato alla scoperta di specie nuove per la scienza. Le altre ricerche presentate riguardano, invece, la grotta Villasmundo dove, negli ultimi mesi, sono state scoperte nuove specie per la scienza, due interessanti insetti troglobi: uno appartenente all’ordine dei Dipluri a cui è stato attribuito il nome di “Plusiocampa (Plusiocampa) tinoamorei Sendra & Nicolosi” e l’altro appartenente all’ordine dei Coleotteri, e più specificatamente alla sottofamiglia delle Pselaphinae, a cui è stato attribuito il nome di “Tychobythinus villasmundi Sabella, Amore & Nicolosi”.