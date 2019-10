Siracusa, prevenzione tumori: anche il Cad a sostegno della Lilt

Anche il Cad sociale di Siracusa si schiera a sostegno della Campagna Nastro Rosa 2019 Lilt for women con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile alla prevenzione.

Il Cad ha organizzato un evento all’Open Land, venerdì 25, alle ore 20.30, al quale interverranno: il presidente della LILT di Siracusa dott. Mario Lazzaro, la presidente del CAD Sociale di Siracusa Samanta Ponzio e la dott.ssa Veronica Castro Psicologa che illustreranno i motivi per cui è indispensabile e necessario puntare sulla prevenzione dei tumori come arma primaria nella lotta. Sarà inoltre presente il biologo nutrizionista dott. Antonio Marinello che spiegherà le regioni per cui è fondamentale seguire un’alimentazione sana, bilanciata e corretta per prevenire i tumori.

Non mancheranno inoltre le testimonianze di donne che sono sopravvissute al tumore