Siracusa, maltempo: pioggia battente ma nessun grave disagio sulle strade, a parte viale Ermocrate

Era stato annunciato dal Dipartimento regionale di protezione e il maltempo è puntualmente arrivato. Un'allerta rossa che ha comportato la firma dell'ordinanza d chiusura delle scuole per la giornata di oggi a Siracusa e in tutti i Comuni della provincia anche per evitare la congestione delle strade in coincidenza gli orari in cui era previsto l'arrivo delle perturbazioni più forti.

Almeno per il momento non ci sono stati gravi problematiche sulle strade del capoluogo tutte percorribili. Un caso a parte è quello rappresentato da viale Ermocrate dove ogni qual volta si verificano allagamenti. Anche questa mattina l'arteria, infatti, si è allagata ed è stata disposta la chiusura da parte dei vigili urbani.

Da mezzanotte è stata attivata la Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Siracusa (C.O.C.) e sono state mobilitate tutte le associazioni di Volontariato presenti nel territorio, per fronteggiare tutte le emergenze connesse con le avverse condizioni climatiche.

Il Comune sulla propria pagina facebook ha, inoltre, pubblicato un documento in cui si illustrano tutte le misure precauzionali di protezione civile con le indicazioni sui comportamenti da tenere prima, durante e dopo un alluvione, quando viene diramata un'allerta rossa.