Lavori di pubblica utilità per i percettori del reddito di cittadinanza, a Siracusa sono quasi 4.000

I percettori del reddito di cittadinanza potranno essere utilizzati per svolgere lavori di pubblica utilità.

Il via libera è arrivato dal ministro Nunzia Catalfo che ha firmato il decreto che mette i Comuni nella condizione di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza andranno a svolgere. A darne notizia è il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara.

In provincia di Siracusa sono oltre 12mila i percettori del reddito: nel capoluogo sono quasi 4.000, ad Avola 995, a Lentini 900, ad Augusta 890, a Floridia 765, a Noto 616 e a Pachino 599.

Potranno essere impegnati in progetti culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni. Non possono sostituire personale comunale o a personale di servizi esternalizzati.