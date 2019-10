Roma, reagisce a una rapina e gli sparano: è caccia ai malviventi

E' morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa mercoledì sera a Roma, dopo aver reagito al tentativo di scippo dello zainetto della fidanzata. Il giovane si chiamava Luca Sacchi, era un personal trainer, avrebbe compiuto 25 anni a febbraio. Il fatto è accaduto intorno alle 23.30 in via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella. E' caccia ai due rapinatori: sarebbero italiani. Dalle testimonianze raccolte sembra infatti che parlassero con accento romano.

I genitori di Luca hanno espresso il consenso alla donazione degli organi.

La fidanzata e i familiari sono sotto choc.