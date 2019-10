Siracusa, nuovo ospedale: M5S "Ancora pochi giorni e poi la Regione sceglierà l'area"

I parlamentari nazionali Paolo Ficara e Filippo Scerra e il deputato regionale Stefano Zito del MoVimento 5 Stelle tornano a sollecitare gli uffici comunali sul nuovo ospedale di Siracusa.

"Non si ha notizia di atti concreti da parte degli uffici comunali - scrivono in una nota - dica il sindaco se il Comune ha deciso di affidare l'intera procedura al controllo della Regione e ne spieghi anche la ratio. La Regione - aggiungono - concederà ancora una manciata di giorni al Consiglio comunale di Siracusa dopodiché, in caso di protrarsi dell'inerzia - concludono - sceglierà l'area su cui costruire l'ospedale".