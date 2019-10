Siracusa, ricorrenza dei Defunti: potenziate le corse da e per Cassibile e Belvedere

Potenziate le corse dell'Ast da Cassibile e Belvedere al cimitero e viceversa nelle giornate di giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre.

“Adesso aggiunge l'assessore Maura Fontna - metteremo mano all'organizzazione dei bus navetta come negli anni passati, per potere assicurare un servizio quanto più efficiente possibile alla cittadinanza”.

Di seguito l pianificazione:

PIAZZA MARCONI - CIMITERO

Piazza Marconi, Via Foro Siracusano, Corso Gelone, Viale Paolo Orsi, S.S. 124, CIMITERO, S.S. 124, Autostrada, Svincolo Canicattini Bagni, S.P. 14, Rimessa A.S.T., Viale Paolo Orsi, Corso Gelone, Via Catania, Piazza Marconi.

Partenze da Via Rubino ore: 8,00 – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 – 13,00 – 14,00 – 15,00 – 16,00 – 17,00 – 18,00.

Transiti dal Cimitero ore: 8,25 – 9,25 – 10,25 – 11,25 – 12,25 – 13,25 – 14,25 – 15,25 – 16,25 – 17,25 – 18,25.

BELVEDERE - CIMITERO

Belvedere, Via Ionica, Via De Gasperi, Piazza Bonanno, Via Dell’Indipendenza, Via Siracusa, S.P. 46, Villaggio Miano, Viale Epipoli, Via Carlo Forlanini, Via Necropoli Grotticelle, Via Romagnoli, Via Cavallari, Viale Paolo Orsi, S.S. 124, Cimitero, S.S. 124, S.S. 114 (Autostrada), Rotonda Città Giardino, Via Ionica, Belvedere.

Partenze da Via Ionica ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 – 12,30 – 14,00 – 15,30 – 17,00.

Transiti dal Cimitero ore: 8,40 – 10,10 – 11,40 – 13,10 – 14,40 – 16,10 – 17,40.

CASSIBILE - CIMITERO

Cassibile, Piazza delle Primule, Via Nazionale, S.S. 115, Santa Teresa Longarini, S.S. 115, Via Columba, S.S. 124, Cimitero, S.S. 124, Autostrada, Svincolo Cassibile, S.S. 115, Via Nazionale, Piazza delle Primule, Cassibile.

Partenze da Cassibile ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 – 12,30 – 14,00 – 15,30 – 17,00.

Transiti dal Cimitero ore: 8,40 – 10,10 – 11,40 – 13,10 – 14,40 – 16,10 – 17,40.

PIAZZA MARCONI - CIMITERO

Piazza Marconi, Via Foro Siracusano, Corso Gelone, Viale Paolo Orsi, S.S. 124, CIMITERO, S.S. 124, Autostrada, Svincolo Canicattini Bagni, S.P. 14, Rimessa A.S.T., Viale Paolo Orsi, Corso Gelone, Via Catania, Piazza Marconi.

Partenze da Via Rubino ore: 09,30 – 10,30 – 11,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30.

Transiti dal Cimitero ore: 09,55 – 10,55 – 11,55 – 15,55 – 16,55 – 17,55.

BELVEDERE - CIMITERO

Belvedere, Via Ionica, Via De Gasperi, Piazza Bonanno, Via Dell’Indipendenza, Via Siracusa, S.P. 46, Villaggio Miano, Viale Epipoli, Via Carlo Forlanini, Via Necropoli Grotticelle, Via Romagnoli, Via Cavallari, Viale Paolo Orsi, S.S. 124, Cimitero, S.S. 124, S.S. 114 (Autostrada), Rotonda Città Giardino, Via Ionica, Belvedere.

Partenze da Via Ionica ore: 9,30 – 11,00 – 15,30 – 17,00.

Transiti dal Cimitero ore: 10,10 – 11,40 – 16,10 – 17,40.

CASSIBILE - CIMITERO

Cassibile, Piazza delle Primule, Via Nazionale, S.S. 115, Santa Teresa Longarini, S.S. 115, Via Columba, S.S. 124, Cimitero, S.S. 124, Autostrada, Svincolo Cassibile, S.S. 115, Via Nazionale, Piazza delle Primule, Cassibile.

Partenze da Cassibile ore: 9,30 – 11,00 – 15,30 – 17,00.

Transiti dal Cimitero ore: 10,10 – 11,40 – 16,10 – 17,40.