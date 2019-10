Augusta, il prefetto vicario, Romano in visita alla Sonatrach

Questa mattina il vice prefetto vicario di Siracusa, Filippo Romano, accompagnato dal vice prefetto, Giuseppe Sindona, in visita istituzionale presso la raffineria Sonatrach di Augusta.

Accompagnato dall’ad di Sonatrach Raffineria Italiana, Rosario Pistorio, ha compiuto una visita degli impianti e si è poi intrattenuto con il management della raffineria. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le modalità di funzionamento del sistema telefonico per informazioni immediate - messo a punto dai tecnici Sonatrach di concerto con gli uffici della prefettura - che verrà utilizzato per avvisare tempestivamente tutti gli stakeholders interessati in caso di eventuali fuori servizi immediatamente risolti ma che potrebbero, comunque, attivare il sistema della torcia.