Pachino, Istituto Bartolo: 1,2 milioni dalla Regione

Firmato oggi, dall’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica Bernardette Grasso, il decreto che destina 1,2 milioni di euro a garanzia del diritto allo studio degli studenti dell'istituto Bartolo di Pachino cosicché, già dalla prossima settimana, le attività scolastiche possano riprendere.

"Siracusa - precisa l'assessore - ha già ricevuto 9 milioni di euro sul bilancio regionale ad aprile e 7 milioni di euro nel mese agosto; ulteriori 4,7 milioni saranno destinati alla manutenzione di scuole e strade e circa 4,5 milioni, pari alla quota del 20% dell’accordo con lo Stato per il 2019, saranno destinati per investimenti. In base all’accordo del dicembre 2018, a partire dal 2020, lo Stato si farà carico integralmente e direttamente del concorso alla finanza pubblica, eliminando quindi il prelievo forzoso ed equiparando le ex province siciliane a tutte le altre.”