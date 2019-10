Pachino, sfratto Istituto Bartolo: tavolo tecnico al Libero Consorzio

Tavolo tecnico sull'Istituto Bartolo di Pachino, sul quale pende lo sfratto esecutivo, questa mattina al Libero Consorzio. Hanno partecipato alla riunione il dirigente scolastico del “Bartolo”, Antonio Boschetti, il vice preside Giuseppe Vassalli, il commissario del comune di Pachino Rosanna Mallemi, il preside dell’istituto “Calleri” Stefania Bellofior. E' stato esaminato un piano alternativo per garantire il diritto allo studio degli studenti nel caso in cui i proprietari dell’immobile insistessero sul totale soddisfacimento del loro credito, il cui pagamento rientra in parte nelle competenze della Commissione Straordinaria di liquidazione e in parte sul bilancio del Libero Consorzio Comunale.

In particolare il tavolo tecnico, che tornerà a riunirsi la prossima settimana, esaminerà la possibilità di individuare nuovi e diversi locali, a Pachino.