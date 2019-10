Canicattini Bagni, screening del colon retto: dalla prossima settimana distribuzione a casa dei kit

Sarà consegnato a casa, dalla prossima settimana, il kit per lo screening del colon retto, per le analisi di ricerca del sangue occulto nelle feci, ad uomini e donne che rientrano nella fascia di età dai 50 ai 69 anni, circa 1.500 cittadini di Canicattini Bagni.

L'iniziativa è possibile grazie ad una collaborazione tra il Comune, il Centro screening dell’Asp di Siracusa, diretto dalla Dott.ssa Sabina Malignaggi, l'Avis, e i giovani del Servizio Civile.

Questa mattina, in un incontro operativo con i giovani del Servizio Civile, la dottoressa Malignaggi, ha spiegato che in una prima fase saranno però solo in 750 i cittadini a ricevere il kit che dovrà essere consegnato nei giorni di Martedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, con l’allegato foglio contenente i dati anagrafici e quelli della provetta, alla locale sezione Avis di Canicattini Bagni, al primo piano di Palazzo Cianci in via XX Settembre 167, dov’è ubicato anche il Centro Diurno Anziani.

Il prossimo anno si provvederà a completare i restanti 750 cittadini