Pachino, non si ferma all'Alt dei Carabinieri: arrestato 30enne

Non si sarebbe fermato all'Alt dei Carabinieri durante un controllo su strada a Pachino. Da qui è partito l'inseguimento tra le vie del centro, affollate dai cittadini. Dopo un primo fermo, inoltre, l'uomo avrebbe tentato nuovamente la fuga, ma i militari lo hanno bloccato ed identificato.

Si tratta di Gianluca Mauceri, pachinese, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Il 30enne è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.

L’autovettura è stata posta sotto sequestro in quanto sprovvista di copertura assicurativa.