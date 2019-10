Solarino e Rosolini, finanziati 4 cantieri di lavoro

Emanati 4 decreti di finanziamento dal Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative per 4 cantieri di lavoro, 2 a Solarino e 2 a Rosolini. Ne dà notizia Vincenzo Vinciullo che si dice sono soddisfatto del lavoro svolto nella scorsa Legislatura "grazie al quale 65 lavoratori disoccupati potranno trovare un’occupazione, seppure momentanea".

Si tratta della realizzazione di marciapiedi nella via Oberdan, a Solarino dove aranno impiegati 17 lavoratori per 40 giorni, per un ammontare complessivo di 71.143,31 euro; sempre a Solarino, realizzazione di marciapiedi in via Trieste. Saranno impiegati 18 lavoratori per 41 giorni, per un ammontare complessivo di 75.204,28 euro;

A Rosolini i cantieri riguarderanno la sistemazione dei viali del III Settore Cimitero Comunale (saranno impiegati 15 lavoratori per 60 giorni, per un ammontare complessivo di 102.565,29 euro) e la realizzazione del parcheggio di via Ronchi adiacente parco Giovanni Paolo II. Qui saranno impiegati 15 lavoratori per 70 giorni, per un ammontare complessivo di 102.817,68 euro.