Carlentini, sequestrati fucile e munizioni: denunciato un cacciatore

E' stato intercettato, dalla Polizia provinciale, un cacciatore proveniente da altra regione, in località San Demetrio, a Carlentini, all’interno di un terreno agricolo. L'uomo svolgeva attività venatoria nel periodo interdetto ai non residenti nella Regione Siciliana dal 17 al 31 ottobre 2019.

All'uomo sono stati sequestrati un fucile semi automatico e 83 munizioni. l'uomo è stato denunciato per attività venatoria fuori regione.