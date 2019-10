Sortino, Bandiera: "Consegnati i lavori per il ripristino degli argini crollati del fiume Anapo"

Consegnati i lavori per il ripristino degli argini crollati del fiume Anapo a Pantalica, nel comune di Sortino.

E' l'assessore regionale Edy Bandiera a darne notizia. Con l'intervento si punta a ripristinare la struttura di contenimento dell’ex strada ferrata “Siracusa-Ragusa-Vizzini”, per una lunghezza di circa 70 metri ed un altezza di 12 metri. I lavori ammontano a 270 mila euro e dovrebbero essere completati entro l’8 gennaio 2020.

"Come avevo annunciato poche settimane fa, sono stati prontamente avviati i lavori per la messa in sicurezza del fiume Anapo che attraversa la Riserva naturale Orientata di Pantalica, afferma Bandiera, con questo intervento sarà salvaguardata la fruizione della riserva e rimosso lo stato di pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata".

A completamento verrà ricollocata una ringhiera protettiva e sarà risistemato il manto stradale in terra battuta.