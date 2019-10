Sp 45 Cassaro-Montegrosso, iniziati i lavori di messa in sicurezza sul ponte del fiume Anapo

Cominciati già da questa mattina i lavori di rafforzamento sul ponte del Fiume Anapo, lungo la strada provinciale N° 45 Cassaro-Montegrosso.

L'intervento rientra nel contratto firmato da Libero Consorzio Comunale e l’impresa SC Srl.

Si punta a ripristinare le condizioni di sicurezza entro la fine di marzo 2020 per un costo di 325 mila euro.

Per effettuare i lavori, si è reso necessario togliere i sigilli (dietro autorizzazione della magistratura, perché attualmente il ponte rimane sotto sequestro) per l’accesso, appunto, alla base del ponte.