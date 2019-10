Lentini, furto di arance e porto di armi atti ad offendere: denunciati in due

Sono stati sorpresi, dalla Polizia di Stato, con a bordo di un'autovettura con una mazza da baseball, un coltello a serramanico e tre sacchi ricolmi di arance, bottino di un furto consumato poco prima in un fondo agricolo.

Il fatto è successo ieri durante un posto di blocco a Lentini, durante il quale sono stati denunciati L.A., lentinese di 36 anni, per il reato di furto e porto di armi ed oggetti atti ad offendere e S.G., augustano di 45 anni, per il reato di furto.