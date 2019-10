Siracusa, tariffe trasporto scolastico: Burgio e Ficara interrogano l'Amministrazione

Trasporto per gli studenti in consiglio comunale in occasione del Question Time di domani mattina. A formulare l'interrogazione i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, Francesco Burgio e Chiara Ficara: "Pur consci che la delibera manifesta una volontà dell’Amministrazione di favorire le famiglie numerose, - dicono i due - si dichiarano assolutamente insoddisfatti in quanto è errato sostenere che vi è gratuità per gli studenti di Cassibile e Belvedere e si fa confusione tra Scuolabus (di competenza comunale) e trasporto per le zone decentrate (di cui si occupa l’Ast) .

I consiglieri Francesco Burgio e Chiara Ficara "ritengono immorale assoggettare allo stesso pagamento chi ha Isee zero e chi lo ha pari a 15.000€ (pagherebbero entrambi 50€) e CHIEDE la creazione di una fascia Isee [0 - 5000] che sia esentata da ogni pagamento o alla quale sia richiesto solo un contributo simbolico ( es: 10 €)".