Noto, ricevuti a Palazzo Ducezio i vincitori del concorso internazionale “Giovani Idee 2018-2019”

Sono state accolte, ieri mattina, a Palazzo Ducezio, a Noto, le delegazioni dei 5 istituti comprensivi vincitori del concorso internazionale “Giovani Idee 2018-2019”, organizzato dall’omonima associazione con sede a Bergamo e che da ormai 13 anni porta avanti progetti legati all’Europa e all’essere cittadini Europei consapevoli nel rispetto delle differenze, coinvolgendo appunto gli istituti di scuola superiore.

Il concorso di quest’anno aveva come titolo “Volti migranti sulle strade d’Europa…cercando futuro” e le 4 scuole vincitrici del concorso, ovvero gli istituti A. Avogardo di Torino, D. Maria Turoldo di Zogno (Bergamo), Liceo Scientifico G. Gandini di Lodi e Liceo Scientifico G. Marianelli di Udine, a cui si aggiunge l’Athénée Provincial Mixte Warocqué di Morlanwelz (Belgio), premiata con una menzione speciale, sono arrivate in Sicilia per conoscere quella porzione di terra definita come “porta d’ingresso in Europa” e teatro negli ultimi anni di diversi sbarchi.